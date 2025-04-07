الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي

قررت الحكومة الجزائرية غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك نظرا لاختراقها المتكرر له، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء في البيان: « نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل 2025″.

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