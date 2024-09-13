الجزائر: توقيف 4 إرهابيين

تمكن عناصر الجيش الجزائري الشعبي بالقطاع العسكري بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) من توقيف 4 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل، حسب ما أورده يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه « في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من توقيف 4 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل. »

وأضاف البيان: « سلم الإرهابي عقبة كنتة سيد أعمر المكنى (أبو ناصر) نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، مخزني ذخيرة مملوئين وجهاز اتصال لاسلكي ».

كلمات البحث :إرهابيين;الجزائر;توقيف