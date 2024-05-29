الجزائر ستطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف القتل في رفح

عقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب عاجل من الجزائر، لمناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الهجمات الشنيعة التي شنها الاحتلال الصهيوني على خيام اللاجئين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة, نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال هذا الاجتماع، عن « إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال ».

وأشار بن جامع، وفقا للمصادر ذاتها، إلى أن « هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح », مشددا على أن « أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه ».

وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن « مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية ».

وفي هذا السياق، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني « الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء », مشددا على أن « الاحتلال الصهيوني لا ينبغي أن يكون استثناء ».

وأضاف المتحدث ذاته متسائلا « أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الصهيوني لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا ».

جدير بالذكر، أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن منذ الهجمات الشنيعة التي شنتها قوات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح.

كما كتب المفوض العام للأونروا, فيليب لازاريني, على منصة « إكس »: « صور الليلة الماضية تشهد كيف تحولت رفح إلى جحيم على الأرض ».

وحسب ما أوردته ذات المصادر الدبلوماسية, فإن هذا الاجتماع ستتبعه خطوات أخرى تعتزم الجزائر المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.

كما صرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بأن الجزائر ستطرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي « لوقف القتل في رفح » بقطاع غزة.

وأضاف أن « مشروع القرار الذي سيُطرح بشأن رفح سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل ».

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