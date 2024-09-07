الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 26.45 بالمائة

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم السبت 26.45 بالمائة داخل الوطن و18.31 بالمائة خارج الوطن إلى غاية الساعة الخامسة مساء، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

للإشارة، يتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين، هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش والمترشح الحر عبد المجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وقرّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، السبت، تمديد مهلة التصويت ساعة واحدة في الاقتراع الرئاسي.

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