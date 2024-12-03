الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين بشأن فلسطين

اخر تحديث : 03/12/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، قرارين بشأن فلسطين.

وحصل القرار الأول « تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية » على تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7 دول، فيما حصل القرار الثاني حول « شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة » على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.

وكانت الجمعية العامة قد عقدت اليوم جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين.


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