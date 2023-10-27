الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية، لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وقد حظي مشروع القرار العربي الإنساني بشأن غزة، بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصل على 120 صوتاً مقابل معارضة 14 وامتناع 45.

وقال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إن أغلبية العالم تريد وقف إطلاق النار، مضيفاً أن « خطاب تل أبيب في الأمم المتحدة قوبل بالصمت وخطاب فلسطين قوبل بالتصفيق، العالم قال كلمته ».

وأضاف الرئيس الكولومبي أن بلاده وأغلبية ساحقة من 120 دولة في العالم، تصوت لصالح وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، و14 دولة فقط صوتت ضد القرار.

وبالتزامن، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية العالم، إلى التدخل الفوري لوقف التطورات السريعة والخطيرة في حرب الاحتلال على غزة.