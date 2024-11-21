الجنائية الدولية تُصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قبل قليل، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال في بيان آخر للقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس « محمد الضيف » واسمه الكامل إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة، إن قبول تل أبيب باختصاص المحكمة « غير ضروري »، بسبب « وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب ». وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة « أسباب منطقية » تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و »غيرها من الأفعال غير الإنسانية ».

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