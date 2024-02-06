الجيش الأمريكي يستهدف مسيّرتين تابعتين للحوثيين في اليمن

قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن قواته نفّذت غارة على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة «إكس»: «تعرّفت القوات الأمريكية على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة » .
وأفاد تلفزيون « المسيرة » التابع لجماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء، بأن قصفاً أمريكياً بريطانياً استهدف شرق مدينة صعدة.
وذكر التلفزيون أن القصف شمل 3 غارات.
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