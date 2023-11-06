الجيش الأمريكي يُعلن عن وصول غواصة إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية يوم الأحد، وصول غواصة من طراز « أوهايو » إلى منطقة المسؤولية في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة « سي أن أن » في تقرير أن من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها. لكن القيادة المركزية الأمريكية ذكرت على حسابها الرسمي على موقع أكس، تويتر سابقا، أن غواصة من طراز « أوهايو » وصلت إلى الشرق الأوسط.

وترى الشبكة أن هذا الإعلان النادر يُعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلائها في المنطقة، بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت الشبكة أنه نادرا ما يعلن الجيش الأميركي عن تحركات أو عمليات أسطوله من الغواصات الباليستية والصواريخ الموجهة، حيث تخضع السفن التي تعمل بالطاقة النووية لسرية شبه كاملة كجزء من الثالوث النووي الأميركي، بجانب صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية.

وتأتي السفن من فئة أوهايو في نوعين مختلفين يحملان إما صواريخ موجهة مثل صاروخ توماهوك كروز أو تلك التي تحمل صواريخ باليستية ذات قدرة نووية، وفقا لموقع « سترايبس ».

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