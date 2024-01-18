الجيش الأمريكي يُعلن قصف 14 منصة صواريخ للحوثيين في اليمن

اخر تحديث : 18/01/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

حوثيين

أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف، فجر اليوم الخميس، في اليمن 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في بيان، إن « هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق شكّلت خطرا على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة ».


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