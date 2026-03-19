الحرس الثوري الإيراني يُعلن استهدافه 4 قواعد أمريكية في دول الخليج

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الخميس، أنها دمرت « أهدافا رئيسية » في 4 قواعد أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين خلال الساعات الماضية.

وقالت بحرية الحرس الثوري في بيان لها إنه بعد هجوم مركب بالصواريخ والطائرات المسيرة، تعرض مبنى تمركز القادة وخزانات الوقود وحظائر معدات قاعدة « منهاد » في الإمارات لضربات مؤثرة.

كما تعرضت رادارات الإنذار المبكر والمنحدر المركزي لقاعدة « العديري » في الكويت للقصف بصواريخ باليستية.

وحسب البيان، فقد تعرضت خزانات الوقود ورادارات الإنذار المبكر في قاعدة « الظفرة » الجوية الأمريكية في أبو ظبي ومقر الأسطول الخامس في « ميناء سلمان » بالبحرين لضربات مكثفة بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز والباليستية.

بدورها قالت الدفاع الإماراتية في بيان صباح اليوم إن دفاعاتها الجوية تتعامل حاليا مع « اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران » دون ذكر التفاصيل.

