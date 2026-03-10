الحرس الثوري الإيراني يُعلن تنفيذ الموجة 34 من عملية «الوعد الصادق 4»

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ الموجة 34 من عملية « الوعد الصادق 4″ ، باستخدام صواريخ ثقيلة ودقيقة مزودة برؤوس حربية تزيد على واحد طن ضد قواعد للولايات المتحدة الأمريكية و »وتل أبيب ».
وأعلن حرس الثورة إسقاط الدفاعات الجوية صاروخ « كروز » للعدوان الصهيوني الأمريكي في محافظة مركزي، وسط إيران.
وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية عدداً من الطائرات المسيّرة التابعة للعدوان الأمريكي – الصهيوني في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب ما أعلنته العلاقات العامة لـحرس الثورة.
كلمات البحث :الحرس الثوري الإيراني;الوعد الصادق;موجه 34
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.