الحرس الثوري الإيراني يُعلن تنفيذ الموجة 34 من عملية «الوعد الصادق 4»

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ الموجة 34 من عملية « الوعد الصادق 4″ ، باستخدام صواريخ ثقيلة ودقيقة مزودة برؤوس حربية تزيد على واحد طن ضد قواعد للولايات المتحدة الأمريكية و »وتل أبيب ».

وأعلن حرس الثورة إسقاط الدفاعات الجوية صاروخ « كروز » للعدوان الصهيوني الأمريكي في محافظة مركزي، وسط إيران.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية عدداً من الطائرات المسيّرة التابعة للعدوان الأمريكي – الصهيوني في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب ما أعلنته العلاقات العامة لـحرس الثورة.

كلمات البحث :الحرس الثوري الإيراني;الوعد الصادق;موجه 34