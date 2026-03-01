الحرس الثوري: تم استهداف 27 نقطة من القواعد الأمريكية في المنطقة

أعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان لها اليوم الأحد، أن « الموجة السادسة من عملية «الوعد الصادق 4» نفذت عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة واسعة النطاق استهدفت الأراضي المحتلة والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. »

واشار البيان إلى أنه « تم استهداف 27 نقطة من القواعد الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى قاعدة تل نوف، ومقرّ القيادة العامة لجيش الاحتلال في هكريا، والمجمّع الكبير للصناعات الدفاعية في تل أبيب، ضمن الأهداف التي طالتها الهجمات ».

وأكد الجرس في بيانه أن « القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتوقّف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية، وستنفّذ، عبر ضربات متتالية ومؤلمة، مرحلة مختلفة وقاسية من الانتقام ».

