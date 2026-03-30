الحرس الثوري يُؤكّد استـشهــا.د قائد قواته البحرية علي رضا تنكــ.سيري

أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً بمناسبة استشهاد قائد قواته البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري، قدّم فيه التعازي والتهنئة إلى القيادة الإيرانية والشعب ومقاتلي القوات المسلحة.

واستهل البيان بآية قرآنية، مشيداً بالشهيد الذي وصفه بـ « المجاهد في سبيل الله » و”البطل في الدفاع المقدس”، مؤكداً أنه لحق بـ « سيد الشهداء » بعد مسيرة حافلة من الجهاد.

وأوضح أن استشهاد تنكسيري جاء بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت وبنى تحتية تابعة للعدو، مشيراً إلى أنه ارتقى متأثراً بجراحه أثناء قيامه بمهامه في تنظيم القوات وتعزيز الدفاعات في الجزر والسواحل التي تعرّضت للاستهداف.

وشدد البيان على أن هذه التضحيات لم تُضعف الجبهة، بل زادتها قوة وإصراراً على الاستمرار، لافتاً إلى أن قوات البحرية في الحرس الثوري تواصل عملياتها وتفرض سيطرتها في مضيق هرمز.

