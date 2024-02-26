الحوثيون يفجرون خطوط الفايبر كايبل الممتدة تحت البحر الأحمر

ذكرت شبكة « سكاي نيوز » نقلا عن مصادر إن الحوثيون يقفون وراء تفجير خطوط الاتصالات الممتدة تحت البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، التي يربط بين شبه الحزيرة العربية وإفريقيا.

وكشفت المصادر أن 4 كابلات للاتصالات البحرية تعرضت للضرر، مشيرة إلى أن إصلاح الخطوط المتضررة قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع.

هذا وأظهر التقييم الأولي أن الأضرار اللاحقة بالكابلات كبيرة جدا لكن ليست خطيرة.

ولفتت المصادر الى أن ذلك سيؤثر على الاتصالات بين أوروبا وآسيا.

وكانت شركة الاتصالات الدولية « سيكوم » أعلنت عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر، مما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا.

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