الدفاع البريطانية: تعرض قاعدتنا الجوية «أكروتيري» في قبرص لهجوم بمسيّرة

اخر تحديث : 02/03/2026
القاعدة الجوية "أكروتيري"

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين، أنّ قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص المعروفة باسم « أكروتيري » تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة اليوم.
بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن قاعدة « أكروتيري » الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز « شاهد ».

وكانت السلطات القبرصية تحدثت، في وقت سابق، عن « حادثة مرتبطة بطائرة مسيرة في قاعدة لسلاح الجو البريطاني أسفرت عن أضرار محدودة ».

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار العدوان الصهيوني- الأمريكي على إيران، منذ صباح السبت، والرد الإيراني على العدوان عبر استهداف مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقواعد والمصالح الأمريكية في دول المنطقة المحيطة.


