الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف للاحتلال في محيط العاصمة دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي لعدوان صهيوني استهدف مساء أمس نقاطاً في المنطقة الجنوبية، ولعدوان آخر استهدف فجر اليوم عدداً من المناطق في محيط دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا السورية الرسمية، أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأضاف المصدر: « إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات. »

كما تصدت وسائط الدفاع الجوي لعدوان صهيوني آخر فجر اليوم استهدف عدداً من المناطق في محيط دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إنه « حوالي الساعة 20: 1 من فجر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق » .

وبين المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

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