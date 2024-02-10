الدفاع الجوي السوري يتصدّى لصواريخ استهدفت ريف دمشق

أعلنت وكالة سانا السورية أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق وأسقط بعضها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ « سانا » أنه في « حوالي الساعة 05: 1 من فجر هذا اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق » .

وأضاف المصدر إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

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