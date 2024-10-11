الدفاع المدني في غزة: 30 شهيدًا في ضربات للاحتلال على جباليا

اخر تحديث : 11/10/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

شهداء وغزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مساء الجمعة، استشهاد 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن ضربة وقعت نحو الساعة 21:40 (18:40 بتوقيت غرينتش) أسفرت عن 12 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، في مدينة جباليا.

قبل ذلك، كان مدير الدفاع المدني في شمال غزة أحمد كحلوت أكد لوكالة فرانس برس استشهاد 18 شخصا بضربات عدة في المدينة ومخيم اللاجئين فيها، لافتا إلى أن الضربات أصابت ثماني مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.


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