الديوان الملكي السعودي يُعلن إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب رئوي

أعلن الديوان الملكي السعودي إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتهاب في الرئة.

وقال الديوان في بيان: « استكمل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأحد 19 ماي 2024 الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة ».

وأضاف: « قرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي وهو عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب « .

وأعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل.

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