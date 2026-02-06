الدّبيبة عن وفاة سيف الإسلام: مسارات الاغـ.تيـ.ال والإقصاء لم تُنتج يومًا دولة ولا استقرارًا

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية » عبد الحميد الدبيبة » اليوم الخميس، تعازيه إلى أسرة العقيد الراحل « معمر القذافي » وقبيلة القذاذفة في وفاة » سيف الإسلام معمر القذافي « .

وقال » الدبيبة » في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع » فيسبوك » إن جريمة اغتيال المواطن الليبي « سيف الإسلام القذافي » تُذكّر بأن الدم الليبي، أيًّا كان صاحبه، يظل خطًا أحمر لا يجوز التهاون معه، وأن مسارات الاغتيال والإقصاء لم تُنتج يومًا دولة ولا استقرارًا، بل عمّقت الانقسام وأثقلت الذاكرة الوطنية بالجراح.

وأكد رئيس الحكومة أن الخضوع للقضاء والدولة هو الضمانة الحقيقية للحقوق، وأصدق طريق لحفظ النفس والكرامة، مشيرا إلى أن القضاء الليبي يبقى، رغم كل التحديات، مؤسسة وطنية مستقلة وملاذًا للعدل.

وأضاف أن ليبيا التي نعمل من أجلها هي دولة القانون والمؤسسات، التي تُدار فيها الخلافات بالحوار والاحتكام لإرادة الشعب، لا بالعنف ولا بإعادة إنتاج مآسي الماضي .

وذكر رئيس الحكومة بأن ليبيا عرفت هذا الأسلوب في مراحل مختلفة من تاريخها، وكانت نتائجه إبعاد الليبيين عن مشروع الدولة الجامعة، وإطالة أمد الصراع، داعيا إلى ضرورة إبقاء الثقة معقودة على مؤسسات الدولة ومسار العدالة لكشف الحقيقة كاملة، وترسيخ المساءلة، بعيدًا عن منطق الانتقام أو التبرير.

وقال » الدبيبة » إن هذا الوطن يتّسع لكل من يختار الانخراط الصادق في مشروع الدولة الواحدة والراية الواحدة، معتبرا ذلك فرصةً حقيقية أمام أنصار هذا التيار للانتقال من منطق الاصطفاف إلى منطق الدولة، وعلى أساس القطيعة مع أساليب الماضي، والالتزام الكامل بقواعد الدولة ومؤسساتها.

واستنكر » الدبيبة » أي محاولة للمساس بحق ذوي الفقيد أو قبيلة القذاذفة في إقامة مراسم العزاء، أو تقييد واجب المواساة الإنسانية بين الليبيين، أو فرض أي مظاهر أمنية خارجة عن القيم الإنسانية والعادات الاجتماعية الليبية الأصيلة.

كلمات البحث :اغتيال;الدّبيبة;سيف الإسلام;ليبيا