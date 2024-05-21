الرئاسة السورية تُعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم



أعلنت رئاسة الجمهورية السورية اليوم الثلاثاء، أنه بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تمّ تشخيص إصابة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وبينت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن أسماء الأسد ستخوض هذه المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله.

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