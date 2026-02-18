الرئيس الإيراني: لن نتنازل عن الاستخدام السلمي للنووي



أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتطلع إلى تحقيق نتائج عملية وملموسة من المحادثات الجارية مع واشنطن.

وأوضح بزشكيان خلال لقائه جمعًا من رجال الدين، أن هذه المفاوضات تجرى بتنسيق كامل وبإذن من المرشد الإيراني علي خامنئي »، مشددًا على أن الهدف منها هو « معالجة القضايا بشكل حقيقي، وليس الانخراط في حوار من أجل الحوار ».

وأضاف: « نحن نسعى بجدية إلى بلوغ نتيجة، ونأمل أن يقود هذا المسار إلى نتائج ملموسة »، مشيرًا إلى أن طهران منفتحة على التحقق من أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: « نحن لا نسعى إطلاقًا إلى امتلاك أسلحة نووية، وإذا أراد أي طرف التحقق من ذلك، فنحن مستعدون للانفتاح على مثل هذا الإجراء لكننا لن نتنازل عن الاستخدام السلمي للنووي ».

