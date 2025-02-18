السعودية: انطلاق مباحثات روسية أمريكية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض مباحثات الوفدين الروسي والأمريكي حول طرق حل الأزمة الأوكرانية والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع الفيديو لحظة بدء المباحثات بين الوفدين، حيث يمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف.

ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

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