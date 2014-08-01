السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها

قال رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، إن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشدداً بالقول: « نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية »، معلناً إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالباً القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، قال الرئيس العليمي: « لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية »، مؤكداً أن « الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات »، مشيراً إلى أن « شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى « الانتقالي » خطوة تصعيدية ».

وقال العليمي إن « دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني »، داعياً كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

من جهتها، عبرت الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديداً للأمن الوطني للمملكة والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره.

كما شددت المملكة على أهمية استجابة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت تنفيذها ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا، وذلك فجر الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أن سفينتين قدمتا من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025، ودخلتا الميناء دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.

