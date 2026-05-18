السعودية تُعلن تدمير 3 مسيرات قادمة من العراق الأحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها « اعترضت ودمرت » ثلاث طائرات مسيرة، الأحد، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية « واس ».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إنه « في صباح يوم الأحد الموافق (17 ماي 2026)، تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. »
وأضاف المتحدث أن المملكة « تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. »
