السعودية تُعلن تدمير 3 مسيرات قادمة من العراق الأحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها « اعترضت ودمرت » ثلاث طائرات مسيرة، الأحد، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية « واس ».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إنه « في صباح يوم الأحد الموافق (17 ماي 2026)، تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. »

وأضاف المتحدث أن المملكة « تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. »

