السفارة الأمريكية بالرياض تتعرّض لهجوم بمسيرتين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيرتين بحسب التقديرات الأولية.

وقال المتحدث العسكري السعودي اللواء تركي المالكي « تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى ».

وذكرت قناة « فوكس نيوز » أن السفارة الأمريكية في الرياض كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيرة، ولم تسجل أي إصابات.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في الرياض إنها تنصح المواطنين الأمريكيين المقيمين في السعودية بالاحتماء حيثما كانوا على الفور.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع « فلايت رادار » تعليق وتحويل رحلات متجهة إلى مطار الرياض بعد التقارير عن الانفجارات إثر هجوم بمسيرات.

كلمات البحث :الرياض;السفارة الأمريكية;مسيرة;هجوم