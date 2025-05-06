السودان تُعلن الامارات دولة عدوان وتقطع العلاقات الدبلوماسية معها

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني في بيان له اليوم الثلاثاء، دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

كما قرر المجلس سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة، والاحتفاظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الانسانية .

وأرجع السودان سبب ذلك لما اعتبره جريمة العدوان على سيادته ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الامارات العربية المتحدة لأكثر من عامين وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي.

وأكد مجلس الأمن السوداني أن الإمارات صّعدت دعمها وسخرت المزيد من امكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة إستراتيجية متطورة ، كما ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها إستهداف مستودعات النفط والغاز ، وميناء ومطار بورتسودان ، ومحطات الكهرباء والفنادق .

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