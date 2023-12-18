السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات

فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8 في المئة من الأصوات.

وحصل السيسي على 39 مليون 702 الف 451 صوتا أي 89.6% من أجمالي الاصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

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