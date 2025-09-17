الشرع: المفاوضات مع تل أبيب قد تؤدي إلى اتفاق «في الأيام القليلة القادمة»

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المحادثات الجارية مع تل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج « في الأيام المقبلة »، معتبراً أن « الاتفاق ضرورة، ولكن التطبيع ليس على الطاولة الآن » .
وأضاف الشرع في تصريحات للصحافيين من دمشق: « الاتفاق الأمني ضرورة »، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها، وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.
وأشار الرئيس السوري إلى أن « واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ». ولفت إلى أنه « إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى، ولكن السلام والتطبيع ليسا على الطاولة الآن ».
كلمات البحث :اتفاق;الشرع;مفاوضات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.