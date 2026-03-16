الشرق الأوسط: دوافع أمريكا وتل أبيب تجاه إيران.. بين الأمن الإقليمي والتنافس الجيوسياسي

يشهد الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء السياسات الأمريكية الصهيونية تجاه إيران.

تعتبر طهران، من وجهة نظر واشنطن وتل أبيب، مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار الإقليمي، لكن دوافع التعامل معها قد تتجاوز مجرد منعها من امتلاك أسلحة نووية، لتشمل إضعاف نفوذها المتزايد وتقويض تحالفاتها الاستراتيجية. هذا التوجه يأتي في سياق أوسع من التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى، حيث تسعى روسيا والصين أيضاً إلى تعزيز نفوذهما في المنطقة، مما يجعل الملف الإيراني ساحة صراع متعددة الأطراف.

لقد أظهرت استراتيجية « الضغط الأقصى » التي اتبعتها إدارة ترامب، والتي تمثلت في فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، محدودية فعاليتها. فبدلاً من تحقيق النتائج المرجوة، ساهمت في تصعيد التوترات وزيادة المخاطر المحتملة للمواجهة. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية تواصل اتباع نهج مشابه، مع التركيز على بناء تحالفات إقليمية قوية بهدف احتواء النفوذ الإيراني المتنامي. هذا النهج يثير جدلاً حول ما إذا كان يمثل حلاً مستداماً للأزمة، في ظل احتدام المواجهة بين هذا الثلاثي.

من جهة أخرى، تسعى تل أبيب إلى تحقيق مكاسب استراتيجية من خلال الضغط على إيران، بما في ذلك إجبارها على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وتقليل دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

تعتبر تل أبيب إيران تهديداً وجودياً، وتولي أولوية قصوى لمنعها من تطوير القدرة على امتلاك أسلحة نووية. لكن هذا المنظور الصهيوني يواجه تحديات، حيث يرى البعض أن التركيز المفرط على الجانب الأمني يتجاهل الأبعاد السياسية والاقتصادية للصراع. وفي هذا السياق، يرى البعض أن الحل يكمن في تبني مقاربة أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

في ظل هذه التطورات المعقدة، يظل مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وتل أبيب غامضاً.

إن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب حواراً بناءً وجهوداً دبلوماسية مكثفة، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للتوترات والصراعات. التضامن الإقليمي والتعاون الدولي هما السبيل الأمثل لضمان الأمن والسلام في الشرق الأوسط. لكن هذا يتطلب أيضاً الاعتراف بحقوق جميع الدول في المنطقة، واحترام سيادتها، والعمل على بناء مستقبل مشترك قائم على الثقة والاحترام المتبادل. فالحلول العسكرية وحدها لا يمكن أن تحقق السلام الدائم، بل قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة المعاناة الإنسانية.

كلمات البحث :أمريكا;إيران;الشرق الأوسط;تل أبيب