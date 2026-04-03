الشرق الأوسط: سفن فرنسية ويابانية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى بعد إغلاقه

في تطور لافت، عبرت سفينة حاويات فرنسية وناقلة نفط مملوكة لليابان مضيق هرمز، في أول عبور من نوعه لكلا السفينتين منذ إغلاق الممر المائي الحيوي بسبب التوترات الإقليمية.

ويُشكل مضيق هرمز نقطة عبور استراتيجية لتصدير النفط العالمي باعتباره أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي.

فقد أعلنت شركة شحن يابانية، الجمعة، عبور أول ناقلة غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان من مضيق هرمز منذ إغلاقه إثر بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران.

وأكدت شركة « ميتسوي أو إس كيه لاينز » للشحن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال عبرت المضيق، وأن جميع أفراد الطاقم بخير، وفق وكالة الأنباء « كيودو » اليابانية.

وبحسب رابطة مالكي السفن اليابانية، بلغ عدد السفن المرتبطة باليابان التي لا تزال عالقة في الخليج العربي؛ 44 سفينة، وفق الوكالة.

كما أظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينة حاويات تابعة لمجموعة الشحن الفرنسية « سي.إم.إيه سي.جي.إم » نجحت في عبور مضيق هرمز وتبحر جنوبا بمحاذاة الساحل العماني.

ووفقا لبيانات منصة « مارين ترافيك »، عبرت السفينة « كريبي »، التي ترفع علم مالطا وتعود ملكيتها للمجموعة الفرنسية، المضيق في الثاني من أفريل، لتكون أول سفينة مملوكة لجهة فرنسية تعبر هذا الممر الحيوي منذ اندلاع الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران أواخر فيفري الماضي.

