الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير قرار يطالب بالتحقيق بانتهاكات الاحتلال في غزة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً للتحقق مما إذا كانت تل أبيب قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة.

وصوّت 54 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع القرار، ما يعني أنه لا يمكن المضي قدماً في إقراره، وجاء التصويت بناءً على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار: « يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تُستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا »، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ الأمريكي بالنظر في أي إجراء للتدقيق في تأثير الحرب على المدنيين.

وطُرح مشروع القرار، الذي أعده ساندرز، بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس، وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وكان ساندرز قد دعا الكونغرس، مطلع الشهر الحالي، إلى تجميد المساعدات المالية التي خصصها البيت الأبيض للاحتلال الصهيوني، معتبراً أنه لا يجب أن يظل دافع الضرائب الأمريكي متورطاً في عدوان الاحتلال على غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

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