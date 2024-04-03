الصحة العالميّة: وفاة 27 طفلا في غزة منذ بدء الحرب بسبب سوء التغذية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، إن 27 طفلا توفوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب سوء التغذية.

وأوضح غيبريسوس في منشور عبر منصة « إكس » ، أن هذا العدد سيرتفع أكثر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور.

وشدّد المتحدث على ضرورة إحلال الأمن في عموم القطاع من أجل زيادة توزيع المساعدات الإنسانية للسكان.

وتقيّد تل أبيب إدخال المساعدات برًّا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاما.

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