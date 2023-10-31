الصحة الفلسطينية تتسلم 6 شاحنات أدوية ومعدات طبية من الأردن

وصلت شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية، مساء اليوم الثلاثاء، من المملكة الأردنية الهاشمية إلى مخازن وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد سيرت 6 شاحنات في وقت سابق من اليوم، محملة بالأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية، إلى دولة فلسطين عبر معبر الكرامة، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم استلام المساعدات في مستودعات وزارة الصحة برام الله، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية عصام البدور، والتي جاءت بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، مشيرة إلى أن هناك مساعدات مثيلة وصلت إلى مطار العريش لمساعدة قطاع غزة.

وأضافت أن قطاع غزة هو الأكثر حاجة للمعونات، إلا أن وزارة الصحة تعمل وفق خطة للطوارئ في الضفة الغربية تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء أمس، إلى جانب دعم القطاع الصحي في قطاع غزة أولاً.