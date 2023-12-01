الصحة الفلسطينية: 109 شهيد جراء القصف الصهيوني على غزة منذ انتهاء التهدئة

أعلنت وكالة أنباء معا الفلسطينية اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر طبية للجزيرة، أن نحو 109 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عشرات جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ صباح اليوم إثر انتهاء الهدنة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة عشرات في القصف الذي يستهدف مناطق سكنية، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة.

وانتهت التهدئة صباح اليوم بين حماس وغزة وبدأ طيران الاحتلال بالقصف في كل أنحاء القطاع .

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