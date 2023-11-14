الصحة بغزة: آليات عسكرية للاحتلال تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات

اخر تحديث : 14/11/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

مستشفى الشفاء

قالت وزارة الصحة في غزة، إن « آليات عسكرية للاحتلال تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار ».

وأضافت أن « الجيش الصهيوني يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف ».

وقال طبيب في المشفى في تصريحات صحافية: « لا نستطيع التنقل بين أقسام المجمع جراء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات »، مضيفا أن « القصف يتجدد على المجمع ونتخوف من عملية اقتحام ».


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق