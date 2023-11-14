الصحة بغزة: آليات عسكرية للاحتلال تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات

قالت وزارة الصحة في غزة، إن « آليات عسكرية للاحتلال تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار ».

وأضافت أن « الجيش الصهيوني يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف ».

وقال طبيب في المشفى في تصريحات صحافية: « لا نستطيع التنقل بين أقسام المجمع جراء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات »، مضيفا أن « القصف يتجدد على المجمع ونتخوف من عملية اقتحام ».

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