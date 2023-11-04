الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9488 فلسطينيا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء في القطاع قد بلغ 9488 شهيدًا حتى اللحظة. وفي تطور مأساوي حديث، أفادت الوزارة بأن الاحتلال الصهيوني قد ارتكب عشر مجازر كبرى خلال الساعات الماضية أدت إلى استشهاد 231 شخصًا.

وأضافت الوزارة في تقريرها بأن 70% من ضحايا هذه الهجمات هم من النساء والأطفال، وفي سياق متصل، تلقت الوزارة تقارير عن 2200 حالة فقدان، من بينهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض، مما ينذر بارتفاع أعداد الشهداء.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة استشهاد 150 من الطواقم الطبية خلال تأدية واجبهم الإنساني، وتعرض 57 سيارة إسعاف للتدمير.

كما استهدف الاحتلال بشكل متعمد 105 من المؤسسات الصحية، مما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة وتدهور الوضع الصحي في القطاع.

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