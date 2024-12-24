الصحة بغزة: الاحتلال يجبر الجرحى على مغادرة المستشفى الاندونيسي

قالت وزارة الصحة بغزة إنّ الاحتلال الصهيوني يكثف استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وذلك بحصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية وإصراره بإخراجها عن الخدمة.

وأكدت في بيان لها أن قوات الاحتلال اجبرت الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

واوضحت أن القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة دون أي توقف والشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى محدثة أصوات مرعبة وأضرار جسيمة.

وناشدت كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة، أمام هذه الهجمة الشرسة من الاحتلال عليها.

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