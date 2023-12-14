الصحة بغزة: 18.787 شهيدًا و50.897 إصابة في القطاع منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 18.787 شهيدا و50.897 إصابة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأضاف أنه وصل للمستشفيات 179 شهيدا و303 إصابة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه لازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

كلمات البحث :الصحة;شهيد;عدوان;غزة