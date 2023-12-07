الصحة بغزة: 350 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إن عدد الشهداء ارتفع إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

وتابع » الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات ».

وأكد « ان خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان ونسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206% ».

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