الصحة بغزة: 350 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

اخر تحديث : 07/12/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إن عدد الشهداء ارتفع إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

وتابع  » الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات ».

وأكد « ان خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان ونسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206% ».


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق