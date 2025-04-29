الصحة بغزة: 51 شهيدًا و113 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 51 شهيدًا، من بينهم شهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 113 إصابة جديدة، وذلك في سياق العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 52,365 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 117,905 إصابة حتى الآن.

كما أشارت إلى أن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 وحدها بلغت 2,273 شهيدًا و5,864 إصابة، في ظل تصاعد الهجمات واستمرار الغارات الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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