الصومال تُلغي جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات

أنهى مجلس الوزراء الصومالي جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، بحسب بيان على وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا).

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.. وجاء « بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة ».

كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات وصفها بأنها تقوّض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.

ووجهت الحكومة وزارة الخارجية إلى إبلاغ الإمارات رسمياً بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضاً إلى الشركاء الدوليين والإقليمين مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كما أوردت « صونا ».

كلمات البحث :اتفاقيات;الإمارات;الصومال