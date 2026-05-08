الصين: ارتفاع ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية إلى 37 قتيلا

أعلنت السلطات المحلية الصينية اليوم الجمعة، أن انفجارا وقع في مصنع للألعاب النارية بمقاطعة هونان بوسط الصين مطلع الأسبوع الجاري، أسفر عن مقتل 37 شخصا وفقدان شخص واحد.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 4:43 مساء يوم الاثنين الماضي في منشأة لشركة هواشنغ لتصنيع وعرض الألعاب النارية في ليويانغ، وهي مدينة على مستوى المحافظة تابعة لمدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان.

وحتى الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الجمعة، أسفر الحادث عن مقتل 37 شخصا وفقدان شخص واحد وإصابة 51 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. ويعاني خمسة من المصابين من إصابات حرجة، إلا أن علاماتهم الحيوية مستقرة. وقد اكتملت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث إلى حد كبير.

وبعد الحادث، فعّلت سلطات تشانغشا على الفور استجابة الطوارئ وشكّلت فريق عمل وأرسلت أكثر من 1500 فرد لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم العلاج الطبي. وأكدت جولات لاحقة من عمليات البحث والتحري الدقيقة في الموقع أن الحادث أسفر عن 37 حالة وفاة وفقدان شخص واحد.

واستدعت الشرطة ثمانية أشخاص للاشتباه في إهمالهم الذي أدى إلى الحادث.

