الصين تعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة

حضر الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات بينهما، حيث أشار شي إلى أن الصين وفرنسا ستعملان معًا للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.

ووفقا لبيان من سفارة الصين بالقاهرة، ستقدم الصين مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفلسطين لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ودعم تعافيها وإعادة إعمارها.

كلمات البحث :الصين;غزة;مساعدات إنسانية