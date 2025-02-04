الصين تفرض رسوما جمركية على واردات أمريكية

أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية الثلاثاء، على بعض الواردات الأمريكية بما في ذلك النفط الخام والآلات الزراعية والغاز الطبيعي المسال، ردا على فرض إدارة ترامب رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وقالت الصين، الأحد، إن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على بلادنا « ليس أمرا بناء »، وسيؤدي فقط إلى « تقويض » العمل الذي تقوم به الدولتان لمكافحة المواد المخدرة، وأكدت أنها « ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وستتخذ إجراءات مضادة مناسبة ».

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان: « لا يوجد فائزون في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية ».

وأضافت الوزارة: « ستتخذ الصين الإجراءات المضادة اللازمة للدفاع عن حقوقها ».