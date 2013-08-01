الصين تُجري مناورات عسكرية وتايوان تنشر قوات الجيش

أعلن الناطق باسم قيادة القطاع الشرقي للجيش الصيني الكولونيل شي يي أنه « اعتبارا من الإثنين، ستقوم قيادة القطاع الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي (مهمة العدالة 2025) ».

وأظهر بيان منفصل خريطة 5 مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة، حيث « ستنظم نشاطات إطلاق نار حي » من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال بيان نشرته قيادة المسرح الشرقي عبر حسابها الرسمي على تطبيق « وي تشات »: « سنرسل.. طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات بدون طيار لإجراء تدريبات في المياه والمجال الجوي للمناطق الوسطى من مضيق تايوان في 29 ديسمبر ».

وشدد البيان على أن التدريبات تأتي بمثابة تحذير شديد اللهجة لـ »التدخلات الخارجية » وللقوى الانفصالية الداعية إلى « استقلال تايوان »، ووصفها بأنها « إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية ».

جاءت هذه التدريبات بعد أن أعربت بكين عن غضبها من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، وكذلك تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، التي قالت إن جيشها قد يتدخل إذا اتخذت الصين أي إجراء ضد تايوان.

وتايوان، هي جزيرة تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وقد انفصلت عن البر الرئيسي في عام 1949 وسط حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين، تعمل تايوان بحكومة خاصة بها، على الرغم من أن الصين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتسعى إلى استعادتها.

