الطائرات الحربية للاحتلال تقصف جميع أنحاء قطاع غزة بعد نهاية الهدنة

استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور في القطاع المحاصر بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع ولم يتم الإعلان عن تمديدها.

وسقط 6 شهداء وعشرات المصابين في غارات صهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وللتذكير فقد بدأت هدنة من 4 أيام يوم الجمعة الماضي، وتم تمديدها مرتين، وانتهت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

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