العاهل الأردني: سلاح الجو قام بإنزال مساعدات طبية في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على حسابه في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد، أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقال الملك عبد الله الثاني « بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين. »

وقال بيان للجيش الأردني: « صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. »

من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الصهيوني، أن المساعدات التي أنزلها الأردن جوا في قطاع غزة كانت « بتنسيق كامل » مع تل أبيب.

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