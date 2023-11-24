العثور على جثامين أعداد كبيرة من الشهداء… شهيدان خلال محاولة فلسطنيين العودة لشمال غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في إطلاق جيش الاحتلال الصهيوني النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال حذر سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وجاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الصهيونية فوق المناطق الجنوبية من القطاع -ومن بينها مدينة رفح- وسط دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة معا الفلسطينية، أنه تم العثور على أعداد كبيرة من الشهداء في عدة مناطق في قطاع غزة، جزء كبير منهم تحللت أجسادهم بعد مضي أيام عديدة على استشهادهم في القصف الصهيوني.

وأوضح، أن المواطنين انتشلوا جثامين 17 شهيد من حي النصر في مدينة غزة وتم نقلهم الى المستشفى المعمداني.

كما وصلت جثامين 10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر غرب نتساريم جنوبي غزة.

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